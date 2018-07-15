بعد فوز المنتخب الفرنسي.. ماكرون يهنىء بوتين بـ"التنظيم الممتاز" لكأس العالم

وطن: التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الاحد، في الكرملين نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل ساعتين من موعد بدء المباراة النهائية لكأس العالم في كرة القدم في موسكو، وهنأه ب"التنظيم الممتاز" لهذا الحدث الرياضي.

وقال ماكرون لدى لقائه بوتين "اريد تهنئتكم بالاداء الجميل للفريق الروسي"، الذي وصل الى الدور ربع النهائي "ولعب بكثير من الشجاعة".

وتابع الرئيس الفرنسي "اريد تهنئتكم كبلد منظم بالمسار الجيد لهذا الحدث الرياضي الذي لا يشاهده العالم اجمع فحسب، بل ان الناس من العالم اجمع يأتون لمشاهدته" في روسيا.

واضاف "اهنئكم ايضا بكسب رهان تنظيم هذا الحدث بشكل ممتاز وفي ظروف امنية ممتازة".

من جهته هنأ بوتين فرنسا بوصولها الى الدور النهائي حيث تواجه الاحد في موسكو كرواتيا.

وتابع بوتين "انا متأكد اننا سنشهد مباراة مهمة ستلقى اعجاب ملايين المشاهدين في العالم".

وقال ماكرون في النهاية "لقد جئنا لنحمل الكأس معنا".

وافاد الاليزيه ان الرئيسين بحثا ترجمة التعاون الثنائي الذي تقرر خلال محادثاتهما في ايار/مايو في سان بطرسبورغ وخصوصا بدء حوار حول الامن الالكتروني والقضايا الدولية وبينها "تنفيذ الية تنسيق حول الازمة السورية".

وناقش الرئيسان "قضية الاتفاق النووي الايراني واقتراح فرنسا معالجة هذه القضية مع الحفاظ على الاتفاق النووي ضمن نطاق اوسع يشمل القضيتين الاقليمية والبالستية"، ولاحظا "احراز تقدم"، وفق المصدر نفسه.

وتم التطرق ايضا الى حالة المخرج الاوكراني اوليغ سنتسوف المسجون في روسيا وقمة الاثنين بين بوتين والرئيس الاميركي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الاحد، التقى بوتين رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش التي تحضر ايضا المباراة النهائية.

وقدمت الرئيسة الكرواتية الى نظيرها الروسي قميصا رياضية تحمل الرقم تسعة واسم "بوتين" وهنأته ب"تنظيم كأس العالم".

وتوجهت اليه قائلة "لم تضمنوا فقط حرية تنقل المشجعين بل منعتم ايضا اي حادث".