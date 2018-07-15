اليوم.. 17 حريقاً بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

وطن- وكالات: اندلع 17 حريقًا، اليوم الأحد، في مستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من القطاع، وسط قرار إسرائيلي بـ "الرد العسكري" لوقفها استنزافها.

وأفاد موقع "0404" العبري بأن عدد الحرائق بمستوطنات غلاف القطاع ارتفعت إلى 17 حريقا منذ صباح اليوم.

فيما أصيب مواطنان عصر اليوم بقصف طائرة إسرائيلية مُسيرة لمجموعة مواطنين شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، بزعم إطلاقهم بالونات حارقة.

يأتي ذلك عقب إصدار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) بعد ظهر اليوم أمرًا إلى جيش الاحتلال بالعمل على إنهاء استنزاف الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وأوضحت القناة الثانية أنه تقرر "الرد العسكري" بعد سقوط الوسائل الحارقة (الطائرات والبالونات الحارقة) في الغلاف، في محاولة لإنهاء هذه الظاهرة التي انطلقت مع بداية فعاليات مسيرة العودة في القطاع في 30 مارس الماضي.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطلاقها نحو أراض زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

ونجح الشبان خلال الأسابيع الماضية في إحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، بواسطة تلك الطائرات، ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.

وما يزال جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين الماضي تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة والبدء بأولى الخطوات، وهي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري والوحيد جنوب قطاع غزة، والذي يعد المعبر الوحيد للقطاع ابتداء من اليوم، مدعيا أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.