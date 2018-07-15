4 أشخاص نالوا جوائز المونديال الفردية، تعرف عليهم

وطن- وكالات: توج النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير بجائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لأفضل هداف في بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

وأحرز كين ستة أهداف في النسخة الحالية للبطولة، متفوقاً بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسيان كيليان مبابي، وأنطوان جريزمان، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والروسي دينيس تشيريشيف، الذين تقاسموا المركز الثاني.

وبات كين ثاني لاعب من إنجلترا يفوز بجائزة هداف المونديال بعد الأسطورة جاري لينيكر، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف في نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك.

وقام لينيكر بتهنئة كين لحصوله على الجائزة، حيث كتب على حسابه الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تهاني يا كين انضمامك إلى قائمة الحاصلين على جائزة (الحذاء الذهبي)، مرحباً بك في النادي أيها اللاعب الشاب".

وعجز كين عن هز الشباك في المباريات الثلاث الأخيرة بالمونديال، والتي كان آخرها خلال خسارة المنتخب الإنجليزي بهدفين دون رد أمام نظيره البلجيكي السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتحدث كين عقب المباراة قائلاً: "من الواضح أنني أشعر بخيبة أمل، لم أتمكن من التسجيل في المباريات القليلة الماضية".

وأضاف كين: "في بعض الأحيان يتعلق الأمر بك، وفي أحيان أخرى لا يحدث ذلك، ولكن إذا توجت بجائزة الهداف فسوف أكون فخوراً بها".

وأصبح كين هدافاً متميزاً منذ انضمامه للفريق الأول بتوتنهام موسم 2014 - 2015، حيث توج هدافاً للدوري الانجليزي في الموسمين التاليين، قبل أن يخسره في الموسم الماضي لصالح النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وسجل كين في مرمى سلوفينيا، وليتوانيا، كما أحرز هدف تعادل متأخر لمنتخب إنجلترا خلال لقائه مع نظيره الاسكتلندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال الروسي، ليلعب دوراً هاماً في صعود الفريق لكأس العالم.

وأحرز كين ثنائية خلال فوز إنجلترا بهدفين لواحد على تونس في مستهل مبارياتها بمرحلة المجموعات في النسخة الحالية للمونديال، ثم سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز المنتخب الإنجليزي بسداسية لهدف على نظيره البنمي في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة، واختتم أهدافه في المسابقة عندما سجل هدفاً في مرمى كولومبيا بدور الستة عشر، علماً بأنه أحرز ثلاثة أهداف من ركلات جزاء من إجمالي أهدافه الستة.

بدوره، توج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، وساهم مودريتش بصورة كبيرة في وصول كرواتيا للنهائي، إلا أن منتخب بلاده خسر أمام فرنسا برباعية لهدفين مساء الأحد.

وحل البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي في المرتبة الثانية، كما جاء الفرنسي أنطوان جريزمان بالمرتبة الثالثة.

كما حصد الفرنسي كيليان مبابي جائزة أفضل لاعب صاعد في نهائيات كأس العالم، بعد مساهمته الفعالة مع "الديوك" في المونديال.

وقدّم اللاعب صاحب الـ 19 عامًا مستويات رائعة طوال البطولة، وأحرز 4 أهداف، مساهمًا في تتويج منتخب بلاده باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وضمن الأربعة أهداف سجّل مبابي هدفًاً في المباراة النهائية أمام كرواتيا.

وكان زميله في المنتخب الفرنسي بول بوجبا حصد نفس الجائزة قبل 4 سنوات في مونديال البرازيل، الذي توّج بلقبه منتخب ألمانيا.

وحصد الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا جائزة أفضل حارس في النهائيات، على الرغم من عدم صعود منتخب بلاده للنهائي، واكتفائه بالمركز الثالث.

وساهم كورتوا في تقدم منتخب بلجيكا عبر أدوار نهائيات كأس العالم، وقام بالعديد من التصديات الرائعة خلال مباريات منتخب بلاده، آخرها مباراة تحديد المركز الثالث السبت أمام المنتخب الإنجليزي.

ورشحت الكثير من التوقعات فوز حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس بالقفاز الذهبي، لكن الأداء المذهل لكورتوا في مباريات الأدوار الإقصائية منحه الجائزة.