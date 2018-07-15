فيديو | تظاهرة في حيفا نصرة لغزة "لا للحصار، لا للقصف"

القدس- وطن: تظاهر فلسطينيون من أراضي48، مساء اليوم الاحد، في ساحة الأسير في مدينة حيفا، رفضاً لعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وخرجت المظاهرة بتنظيم من "حراك حيفا" تحت شعار "لا للقصف، لا للحصار - اسنادًا ونصرةً لغزة".

واصطف المتظاهرون على رصيف الشارع الرئيسي، رافعين العلم الفلسطيني، وسط هتافات منددة بالعدوان، وداعية لفك الحصار ورفع العقوبات عن قطاع غزة.

في المقابل، خرجت تظاهرة استفزازية للمستوطنين مقابل المظاهرة الفلسطينية، ورفعوا علم دولة الاحتلال وهتفوا بشعارات استفزازية ضد الفلسطينيين.