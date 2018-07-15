جيش الاحتلال يقصف موقعاً للجيش السوري

دمشق- وطن: ذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مساء اليوم الأحد، موقعا للجيش السوري شمال مطار النيرب في محافظة حلب.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "يكرر العدو الاسرائيلي محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب".

وشدد المصدر على أن الأضرار جراء هذه الضربة "اقتصرت على الماديات".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قصف طيران الاحتلال الأراضي السورية.