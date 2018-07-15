ماكرون يحتفل في غرفة ملابس منتخب بلاده على طريقة بوغبا

وطن: تداول ناشطون على منصة توتير فيدو يظهر فيه الرئيس مانويل ماكرون وهو يحتفل على طريقه لاعب المنتخب بوغبا في غرفة ملابس عقب نهاية المباراة التي نال فيها الفرنسيون كأس العالم.

وتوّج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غيابٍ دام 20 عاماً. وتغلبت فرنسا على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين الأحد 15 يوليو/تموز على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو. وبهذا الفوز، أصبح مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان ثالث شخص في التاريخ يفوز بكأس العالم كلاعب وكمدرب؛ بعد البرازيلي ماريو زاغالو والألماني فرانتز بيكنباور. حيث فاز ديشان بكأس العالم كلاعب في العام 1998.

https://twitter.com/IndyFootball/status/1018572316811366400