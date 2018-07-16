خالد بطراوي يكتب لوطن "هلوسات": ضحايا التعذيب

كثيرون منا يملكون من الذكريات الجميلة جدا فيما يتعلق بالتجربة الاعتقالية التي خاضوها في زنازين ومعتقلات الاحتلال. كثيرون منا يملكون علاقات راسخة متينة لا تتزحزح مع رفاق السجن، وهناك مقولة تقضي بأن الانسان لا تصقل شخصيته إلا على ثلاث من التجارب " السجن والغربة والجيش".

لماذا يعتبر البعض منا أن "أم كلثوم" هي موعد توقيت ساعة السجن كما سبعينات القرن المنصرم، حيث كان مكبر الصوت يصدح على مسامعنا في الخامسة من كل مساء ( أو السادسة حسب التوقيت الصيفي أو الشتاء) أغنية تمتد لساعة من الزمن من أغاني أم كلثوم، فكانت بداية الأغنية بداية للتوقيت الزمني في سجن لم نملك فيه ساعات اليد؟ لماذا يتذكر الواحد منا إستغرابه وعدم تقبله – حتى الان – لفكرة ساندويشات الشوكلاتة الدهن التي نقدمها حاليا "نوتيلا" الى أطفالنا وأحفادنا ولا نستطيع نحن أن نتناولها لأنها بدت فكرة غريبة لنا سبعينات القرن المنصرم؟ لماذا يشدنا الحنين الى سجائر " الخنتريش" و " الإسكوت" وهي من أسوأ أنواع السجائر في تاريخ البشرية؟ ومن منا لم يعرف كيف يصنع "النسكافية برغوة" يدويا؟ ومن ينكر أننا وقبل جهابذة علماء التغذية والرجيم والقد الممشوق كنا أول من صنع " سلطة الفواكه".

لماذا في المقابل لا يملك أيا من الذين إعتقلوا في عالمنا العربي في الأعوام المنصرمة من قبل هذا النظام أو ذلك أو تلك الذين اعتقلوا من التشكيلات العسكرية المختلفة في الحروب الداخلية أيا من هذه الذكريات الجميلة؟ بل يملكون ذكريات مؤلمة أثرت على نفسيتهم وحياتهم وحولتهم فعلا الى ضحايا؟ بينما يتذكر جيل المناضلين السياسيين الذي كان قبلهم يقاوم الأنظمة بكل حب وحبور ( عجبتني حبور هاي) ذكريات معتقل الجفر الصحراوي في الاردن ومعتقل أبو زعبل والسجن الحربي في مصر، ومعتقل المزة وتدمر في سوريا وغيرها من المعتقلات.

لماذا نحن لا يجب أن نعتبر ضحايا التعذيب بينما هم يعتبروا ضحايا التعذيب؟

هناك فرقا شاسعا أيها الأحبة بين السجين الذي إعتقل على خلفية نشاط سياسي و/أو طبقي مقاوم لإستبداد نظام أو لاحتلال وبين سجين إعتقل على خلفية صراعات داخلية مسلحة في حروب داخلية.

الأول تم إعتقاله وهو يعلم تمام العلم أن لنشاطه التحرري أو الطبقي نتيجتان ... الموت أو السجن وهو كان مستعدا تمام الاستعداد لكلا الخيارين لأنه يملك من الأيديولوجيا ما يجذره ويقويه ( بغض النظر عن طبيعتها يمينية أم يسارية أم يسارية طفولية)، بينما الثاني وجد نفسه في قبضة العسكر والميليشيات المسلحة فأحدثوا ما أحدثوا من تعذيب جسدي ونفسي ترك آثاره على إمتداد السنين.

وفي ذات الوقت هناك السجين المدني غير السياسي الذي يفعل التعذيب معه ذات الأثر الجسدي والنفسي.

الى أين أريد أن أصل بكم أيها الأحبة في هلوستي هذه؟ صراحة لا أدري.

حاليا أتواصل مع مجموعة من الاكاديميين المختصين في علم النفس المعروفين عالميا بغية إعداد دراسة تتعلق بعلم النفس حيث رغب البعض أن يتم التطرق الى التجربة الاعتقالية الفلسطينية لتشكل مدخلا لقلب مفاهيم متعددة تتعلق بعلم النفس من القالب والسياق الاستعماري الى القالب الوطني التحرري المقاوم.

وهنا لمعت لي الفكرة .... هل نحن ضحايا تعذيب؟ هل تنطبق علينا ذات النماذج العالمية النفسية لمعالجة ضحايا التعذيب؟ وأنا أستذكر هنا رسالة الماجستير لطالبة جامعة بيرزيت الاستاذة هناء مسعود ( في العشرين من آيار 2015) بعنوان " دور المؤسسات غير الحكومية في تسليع وتسويق الذوات الفلسطينية للدول المانحة في ظل السياق الاستعماري" حيث جاء في الملخص " جاءت هذه الدراسة للوقوف على الدور الذي تلعبه البعض مؤسسات غير الحكومية الفلسطينية العاملة في القطاع الصحي النفسي في المجتمع الفلسطيني، التي تحصل على تمويلها من الجهات المانحة، وتأثير هذا الدور على تشكيل صورة عن الذات الفلسطينية، في ظل السياق الاستعماري، تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني وممارساته القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في سياق مرحلة ما بعد أوسلو، التي غلب على طابعها السعي الى توفير "حصانة نفسية" وجَلْد نفسي مجتمعي للأفراد، إثر العدوان والعنف السياسي والعسكري الاسرائيلي... على امتداد صفحات الدراسة جرى فحص طبيعة الخدمات النفسية والتوجهات العلاجية المستخدمة، بالإضافة الى البحث فيما وراء هذه الخدمات، وخطابها النفسي، والاسقاطات التي تفرزها على مفهوم الذات لدى الانسان الفلسطيني الذي يتلقى هذه الخدمات... وذلك للتعرف على ملامح الدور الذي تقوم به بعض المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية العاملة في مجال الصحة النفسية، في تغييب مفاهيم الصمود والنضال، وتركيز عملها على تأهيل وعلاج ضحايا العنف والتعذيب في المجتمع بتجريد من البعد النضالي الوطني التحرري... خلصت الدراسة إلى أن بعض المؤسسات الفلسطينية التي تقدم خدمات الصحة النفسية المتعلقة بالعلاج النفسي والتأهيلي للانسان الفلسطيني، عقب تعرضه للعنف والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تُظهر صورة عن الانسان الفلسطيني بوصفه ضحية غير مقاومة وغير مدركة و/او متقبلة لخضوعه للتعذيب وتحمله له كفعل نضالي وطني فلسطيني تلك الصورة التي تتبنى بالكامل الرؤية الليبرالية في العلاج النفسي التقليدي، الذي ينكر البنية النفسية المقاومة والصامدة وبذلك فان هذه بعض المؤسسات تعمل - من خلال برامجها- على تحويل وتفريغ الذوات من هذا الاطار السياسي الوطني المقاوم، وتضعها في قالب الضحية كذات مسلوبة الإرادة بحاجة الى بناء مقومات يراها ويحددها الممول. بحيث يكمن الدور الحقيقي لبعض المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية في " تسليع وتسويق" الذوات الفلسطينية للدول المانحة في ظل السياق الاستعماري. ان هذا التوجه لدى بعض المراكز غير الحكومية الفلسطينية التي تعنى بالصحة النفسية للانضمام ( عن قصد أو غير قصد) الى السوق الاستعماري والنزعة الانسانية النفسية الفردية المحضة بعيدا عن السياق الوطني الكفاحي المقاوم تخلق وتعزز ثقافة "الصحة النفسية" الزائفة بوجهها الاستعماري هذا بغية "استدخال" قيم جديدة، حيث ان القيم الوطنية النضالية والصمود المناهضة للاستعمار لا تناسب حقيقة تواطؤ المموليين مع المشروع الاستيطاني الكولونيالي التوسعي الصهيوني. وحيث أن هذه القوى المتواطئة لا تستطيع ان تلغي و/او تستوعب الذات النضالية الوطنية الكفاحية المقاومة، كان لا بد من ابتكار طريقة جديدة من خلال تمويلهم المدروس بعناية ودعمهم لبعض مراكز الصحة النفسية الفلسطينية غير الحكومية وتوظيفهم الذكي لمناهج علم النفس التقليدي التي هي بالأساس خلقت لتخدم التوجهات الايديولوجية للكيان الاستعماري وللنظام العالمي المتنكر لحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال والانعتاق من التبعية".

إذا هذه هي المعادلة ... نحن بحاجة الى نظريات جديدة وتطبيقات جديدة في علم النفس تتعلق بعلم النفس التحرري ولا يتوجب علينا تطبيق أساليب ومناهج وخطط علاجية تماما كما تلك الخطط العلاجية التي تسعى الى إخراج السجين سارق الدجاج أو القاتل المدني من أزماته النفسية.

فمن يعلق الجرس؟