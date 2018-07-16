مداهمات واعتقالات في جنين

جنين- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، مدينة جنين وبلدات فقوعة والجديدة واعتقلت مواطنين وداهمت منازل وحققت مع ساكنيها.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين جواد وحسام الخطيب في بلدة فقوعة شرق مدينة جنين وفتشوا منزليهما وانتشروا في البلدة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن نايف تركمان في بلدة الجديدة جنوب جنين وفتشته وحققت مع ساكنيه في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الاحتلال في مدينة ومخيم جنين حتى صباح اليوم.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة في المدينة واعتقلت المواطن سامر باسل سلامة وفتشت منزل ذويه.