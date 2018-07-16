استطلاع في دولة الاحتلال: اغلبية تعتقد ان حماس انتصرت في جولة القتال الاخيرة وتؤيد شن عدوان على غزة

وطن: نشر موقع "واللا العبري" استطلاع رأي ظهر فيه بأن 44% من الإسرائيليين يعتقدون بأن حماس هي من انتصر في جولة التصعيد الأخيرة، في حين يعتقد 27% من الإسرائيليين بأن "إسرائيل" من انتصر في الجولة الأخيرة، بينما أوضح 29% من الإسرائيليين بأنهم لا يعرفون الإجابة.

ووفقاً لموقع واللا فقد أظهر الاستطلاع أيضا بأن 61% من الإسرائيليين يعتقدون بأنه لم يكن هناك حاجة لوقف إطلاق النيران في الجولة الأخيرة، في حين صوت 27 % بضرورة وقف إطلاق النار بينما صوت 12% بأنهم لا يعرفون.

أما بخصوص سياسة حكومة الاحتلال التي تتعامل بها مع قطاع غزة فقد صوت 58% من الإسرائيليين بأنهم لا يدعمون سياسة الحكومة مع غزة بينما صوت 35% بدعمهم لهذه السياسة في حين صوت 12% بأنهم لا يعرفون.

هذا وقد دعا 45% من الإسرائيليين إلى ضرورة تنفيذ عملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، بينما صوت 37% بعدم تأييدهم للعملية العسكرية في غزة في حين صوت 18 % بأنهم لا يعرفون.