حالة تأهب قصوى رغم اتفاق التهدئة في غزة

وطن: كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن حدة اللهب بين الاحتلال وحماس انخفضت بشكل ملحوظ، يوم أمس، لكن هذا الهدوء هش للغاية وسيتم اختباره في الأيام القادمة في مسألة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات.

وقدم الجيش دليلا إضافيا على التوتر الشديد، أمس، حين قرر تعزيز بطاريات القبة الحديدية في الجنوب ونشر البطاريات.

وحول مجريات اجتماع المجلس الوزاري، تكتب الصحيفة، أن رئيس حكومة الاحتلال أوضح خلال الاجتماع بأن وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات هو جزء من مطالب الاحتلال.

وطالب الوزراء يسرائيل كاتس ونفتالي بينت وجلعاد اردان، كل على حدة، بأن يناقش مجلس الوزراء استخدام القوة ضد مطلقي الطائرات الورقية والبالونان، وقال بينت واردان أن "قانون التعامل مع صواريخ القسام يشبه التعامل مع الطائرات الورقية". وقال الوزير كاتس: "من الممكن أن يكون الفصل بين إطلاق صواريخ القسام وقذائف الهاون والطائرات الورقية والبالونات خطأ"، على حد زعمه.