44 يوماً على إضرابه.. الأسير حسن شوكة يفقد 30 كغم من وزنه

رام الله- وطن: قال نادي الأسير، اليوم الإثنين، إن الأسير حسن شوكة فقد وعيه أكثر من مرة خلال زيارة المحامي له في معتقل "عيادة الرملة"، مع استمرار إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ44 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وبين محامي نادي الأسير، الذي تمكن من زيارته في معتقل "عيادة الرملة" أن الأسير شوكة حضر للزيارة على كرسي متحرك وبدا عليه الهزال الشديد.

وقال الأسير شوكة للمحامي، إنه فقد 30كغم من وزنه منذ أن شرع بإضرابه، ويعاني من آلام حادة في الكلى والعيون والرأس وتقيؤ بشكل مستمر، ومشكلة في نبضات القلب، ولفت إلى أنه لا يوجد حتى اليوم أي بوادر لحوار جدي بشأن قضيته.

وأشار الأسير شوكة أنه مستمر في مقاطعة المدعمات والفحوص الطبية، ويعتمد في إضرابه المفتوح عن الطعام على الماء فقط.

يذكر أن الأسير شوكة اُعتقل بتاريخ 28 آب و2017، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري في حينه، وأصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وبتاريخ 11 تشرين الأول 2017 أعلن إضرابه عن الطعام، واستمر لمدة 35 يوماً، وعلقه بعد أن جرى تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه بتاريخ 3 حزيران 2018 إلا أن سلطات الاحتلال حولته مجدداً إلى الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن الأسير شوكة قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من 12 عاماً منها ثمانية أعوام في الاعتقال الإداري.

يذكر أن نحو 500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي موزعين على "النقب الصحراوي، ومجدو، وعوفر، وهشارون".