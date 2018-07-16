نادي أعضاء النيابة العامة يستنكر الاعتداء الآثم على وكيل النيابة العامة الأستاذ سمير بنات

رام الله - وطن: استنكر مجلس ادارة نادي أعضاء النيابة العامة وعموم الهيئة العامة الاعتداء العنيف البدني واللفظي الذي وقع صباح هذا اليوم على الأستاذ سمير بنات وكيل النيابة العامة في مقر فرع مباحث شرطة الخليل من مدير الفرع غسان الشعلان وأفراد المباحث بالفرع المناوبين رغم علمهم بشخصه ووظيفته وبحضور وكيل نيابة آخر كان برفقته.

وحملت جمعية نادي أعضاء النيابة العامة مدير شرطة محافظة الخليل ومدير المباحث المذكور المسؤولية الكاملة قائلة ان حصانة عضو النيابة العامة هي مسألة مرتبطة بحقوق دستورية لا يجوز لأي كان المساس بها مهما علا شأنه ومنصبه

وطالبت الجمعية الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المعتدين وإقالتهم وإقالة كل من يثبت تورطه بهذا الفعل الشائن وبالتحديد مدير فرع المباحث والأفراد المعتدين.

واعربت الجمعية عن املها ان يتابع مجلس القضاء الأعلى وعطوفة النائب العام مواصلة مجريات هذا الاعتداء والتواصل مع جميع الجهات السيادية ومدير عام الشرطة بغية ضمان محاسبة الفاعلين وفقا للقانون وعلى وجه السرعة .

وطالبت الجمعية عطوفة النائب العام وقف العمل بمذكرات التفاهم وملاحقها الموقعة مع الإدارة العامة للشرطة وجميع أشكال التعاون المشتركة بما فيها التدريبات وإلغاء كافة الاجتماعات المقررة مع قيادة الشرطة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة .

واهابت الجمعية بجميع رؤساء النيابة العامة بكافة المحافظات بعدم التواصل مع أي من مدراء فروع المباحث العامة وعدم استقبال أي ملفات من قبلهم لحين محاسبة مرتكبي الفعل الآثم .

وطالبت الجمعية باتخاذ الإجراءات الرادعة خلال الساعات القادمة حتى لا تضطر إلى اللجوء لتعليق العمل بشكل كامل ووقف التعامل مع جهاز الشرطة بالكامل.