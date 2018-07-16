التربية والبنك الوطني يوقعان اتفاقية لدعم مشاريع تربوية

رام الله - وطن وقّع وزير التربية والتعليم العالي رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي د. صبري صيدم ومدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن، اليوم، اتفاقية تعاون لدعم تنفيذ مشاريع ونشاطات تربوية، والمساهمة في تنمية الموارد المالية لصندوق التكافل الخاص بموظفي التربية والتعليم العالي.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية، وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، ومدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير صندوق التكافل الاجتماعي أشرف أبو عرة، والقائم بأعمال مدير العلاقات العامة والدولية نيفين مصلح، ومن جانب البنك الوطني؛ مدير علاقات كبار العملاء جمال موسى.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أهمية هذه الاتفاقية بما تحتويه من ميزات عديدة تخدم غايات التطوير التربوي وتطوير عمل صندوق التكافل الاجتماعي، وتعزيز الخدمات النوعية لمشتركي الصندوق من موظفي الوزارة، مشيداً بالتعاون والشراكة مع البنك الوطني بما يسهم في خدمة العملية التربوية.

من جهته أشاد الحاج حسن بالشراكة مع وزارة التربية، مؤكداً سعي البنك الوطني لتقديم أفضل الخدمات للوزارة وموظفيها، مباركاً للوزير النجاحات والإنجازات التربوية المتلاحقة على كافة المستويات؛ خاصةً المستويين الإقليمي والدولي، كما بارك للوزير والأسرة التربوية نجاح امتحان الثانوية العامة "الإنجاز".