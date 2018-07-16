انطلاق قمة بوتين ترامب في هلسنكي

وطن: انطلقت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال ترامب أمام وسائل الإعلام قبيل اجتماعه المغلق مع بوتين الاثنين إن إقامة علاقات ودية مع روسيا "أمر محمود وليس مكروهاً".

وأضاف ترامب بعد الإشادة باستضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم، "الأهم من ذلك هو أن لدينا الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن أن نتحدث بشأنها".

وقال ترامب إن محادثاته مع بوتين ستتناول "كل شيء بدءا من التجارة ومروراً بالشؤون العسكرية والصواريخ (وانتهاء) بالصين. سنتحدث قليلاً عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي".

ومن جهته قال بوتين لترامب إن الوقت قد حان للتحدث عن العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأضاف أن عليهما أيضاً مناقشة قضايا دولية معقدة متعددة الأطراف.

وقال وهو يجلس بجانب ترامب "هناك ما يكفي منها بما يدفعنا لبدء الاهتمام بها".