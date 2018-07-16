عزام الاحمد: مصر تعمل على جلسات حوار جادة للمصالحة

رام الله- وطن: أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد ان مصر تواصل جهودها الحقيقية والجدية لأنهاء الانقسام مشيرا الى ان مصر ستحدد المواعيد والاطراف التي ستشارك في الاجتماعات المقبلة في القاهرة أو خارجها لتحقيق هذا الغرض..

وقال الاحمد لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم الاثنين ان هذه الاجتماعات تهدف لتحديد الصيغة النهائية لأليات تنفيذ المصالحة وفق اتفاقيتي الفين وأحد عشر والفين وسبعة عشر مشيرا الى ان الجميع معني بتنفيذ المصالحة.

وكان الاحمد التقى بالأمس رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل وبحثا ملف المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد.

الى ذلك اعلن الاحمد ان سلسلة لقاءات سيعقدها في العاصمة اللبنانية بيروت مع جميع الفصائل الفلسطينية تمهيدا لعقد جلسة المجلس المركزي.