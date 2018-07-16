"القضاء الأعلى" يستنكر الاعتداء على وكيل النيابة سمير بنات في الخليل

رام الله-وطن: استنكر مجلس القضاء الأعلى الاعتداء البدني واللفظي الذي وقع صباح هذا اليوم، على الزميل وكيل النيابة العامة سمير بنات، في مقر فرع مباحث شرطة الخليل.

وأكد مجلس القضاء على أن هذا الاعتداء يشكل مساً خطيراً بالجهاز القضائي والنيابة، كما وطالب المجلس بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة بحق من يمس بأي ركن من أركان العدالة في السلطة القضائية، وذلك لضمان عدم المساس بحقوق المتقاضيين وسلامة الإجراءات القانونية في التقاضي.