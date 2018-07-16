والدة غولدين: نتنياهو خانني ولم يفي بوعده، وسأعيد ابني

القدس- وطن: قالت عائلة الضابط الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة هدار غولدين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينوي إعادته وزملاءه الأسرى الآخرين.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن "ليئا غولدين" والدة "هدار" قولها إن حكومة اسرائيل قررت أن لا تقرر بشأن استعادة الجنود.

وأضافت قائلة "اتخذنا قراراً اسرائيلياً ووافقنا على طلب الجيش بإقامة مراسم دفن هدار ولكنهم خانونا ولم يفوا بوعودهم، بإعادته للدفن في إسرائيل، ولست أنا من أرسلت ابني إلى ميدان القتال ولكنني أنا من سيعيده على الرغم من محاولة من أرسلوه إعاقة هذه المهمة".

جاء ذلك خلال أسطول بحري نظمته العائلة قبالة المياه الإقليمية لقطاع غزة ظهر اليوم للمطالبة بالإفراج عن الضباط والجنود الإسرائيليين الأسرى في القطاع بمشاركة أعضاء كنيست عن اليمين ونشطاء في حملة استعادة الضابط هدار.

وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 محرراً بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط الذي أسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.

وتشترط حركة حماس أنّ أي مفاوضات مع الاحتلال تتعلق بصفقة تبادل أسرى "لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا".