محافظة الخليل تعلن عن منح لطلبة الانجاز القاطنين في المناطق المستهدفة بالاستيطان

الخليل-وطن: قرر محافظ الخليل كامل حميد أن يتم دفع نصف القسط الجامعي لكافة الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة 2018 (الانجاز)، القاطنين بعض المناطق المستهدفة بالاستيطان في محافظة الخليل: مسافر يطا، وتل الرميدة المحاصرة بالبوابات والحواجز العسكرية، وأحياء غيرها في البلدة القديمة بالخليل.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب المحافظة في البلدة القديمة، اليوم الاثنين، عن جملة مشاريع لدعم البلدة القديمة في الخليل، ضمن سياسة تعزيز صمود المواطنين في التجمعات السكانية التي يسعى الاحتلال لتهجير سكانها.

وقال رئيس وحدة البلدة القديمة نضال الجعبري الذي افتتح المؤتمر نيابة عن المحافظ،: " تعرضت البلدة القديمة لهجمة استيطانية تزداد شراسة يوما بعد يوم الى جانب الهدم والحصار والانتهاكات بحق قاطنيها، وممارسة أبشع أشكال الفصل العنصري".

وقال الجعبري، إن مكتب محافظة الخليل، نفذ عددا من المشاريع الحيوية بتوصية من عطوفة المحافظ كامل حميد، وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس وتزداد تلك البرامج.

وأضاف الجعبري: " تم صرف الدفعة التاسعة من برنامج المساعدات الخاصة بالمحلات التجارية بواقع 200 ألف دولار لكل دفعة، وكذلك افتتاح 17 من المؤسسات الحكومية والتي كان لها دور كبير في زيادة عدد الرواد للبلدة، وصرف علاوة مخاطرة للموظفين العاملين فيها.

ومن المشاريع الداعمة لصمود البلدة القديمة، تم تعيين 150 مفتشا جلهم من المناطق المحاصرة التي تستفيد 230 عائلة فيها من برنامج مساعدات شبه منتظمة، إضافة إلى إيلاء هذه المناطق أولوية في كافة الخدمات الحكومية التي كان آخرها النجاح في تعيين 26 مواطنا من البلدة القديمة في وزارة التربية والتعليم.