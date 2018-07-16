مزهر: المقاومة ستبقى مدافعة عن ثوابت وتوجهات شعبنا

غزة-وطن: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى مدافعة عن ثوابت وتوجهات شعبنا في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، ولن ترهبها قوائم الإرهاب.

وأوضح مزهر في كلمة له نيابة عن فصائل المقاومة بغزة في الحفل الختامي لمهرجان (البارود الرطب/ المقاومة مش إرهاب) مساء اليوم الاثنين، أن ادراج المقاومة في قوائم الإرهاب الأمريكية لا ترهبها بل تزيدها قوة لأنها تؤكد على صوابية المنهج الذي تسير عليه المقاومة.

وقال: "إننا في فصائل المقاومة نعتبر نفسنا جزء أصيلاً من محور المقاومة الممتد من لبنان واليمن والعراق وسوريا، ونحن في خندق الوحدة والمصير في مواجهة أي عدوان على أي جبهة كانت".

ودعا مزهر، إلى ضرورة تشكيل جبهة مقاومة عربية إسلامية موحدة كحاضنة شعبية لمحور المقاومة في مواجهة التحديات والمخاطر الذي يفرضها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة وشعوبها.

وقدم مزهر باسم الفصائل شكره إلى جمهورية إيران الإسلامية لثبات موقفها ودعمها اللا محدود للمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أننا كفصائل فلسطينية على ثقة تامة بقدرة المقاومة على تحقيق انتصاراتها المتتالية حتى تحقيق أهداف شعوبنا العربية والإسلامية.