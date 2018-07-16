إغلاق مطعم في جنين لمخالفته شروط الصحة والسلامة

جنين- وطن: أغلقت نيابة الجرائم الاقتصادية في جنين، اليوم الاثنين، مطعما في المدنية لمخالفته شروط الصحة والسلامة.

وأوضحت النيابة في بيان لها، أنه تم اغلاق المطعم بالتعاون مع مديرية الصحة وبناء على توجيهات النائب العام، وقام وكيل نيابة الجرائم الاقتصادية في نيابة جنين عامر شاهين، بإغلاق المطعم بعد أن تبين وبعد الفحوصات المخبرية لوزارة الصحة، أن المطعم يستخدم لإعداد الحمص مادة حافظة تخالف المواصفات الفلسطينية المعتمدة، وتشكل ضررا على صحة وسلامة المواطنين.