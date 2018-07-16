الرياضي الفلسطيني محمد بلح ينتقل إلى نادي ذات راس الأردني

وطن- وكالات: أعلن نادي ذات راس الأردني الذي ينافس في دوري المناصير للمحترفين، اليوم الاثنين، تعاقده مع نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم محمد بلح.

وأوضح النادي الأردني في بيان له، أن التعاقد مع المهاجم بلح جاء لتعزيز القدرات الهجومية للفريق، علما أن بلح احترف هو وزميله محمود وادي الموسم الماضي مع نادي الأهلي الأردني قادمين من نادي الصداقة.

وكان محمود وادي نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم انتقل إلى صفوف المصري البورسعيدي بعد تألقه في صفوف الاهلي الأردني وتسجيله 10 أهداف.