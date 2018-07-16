إدارة معبر رفح لوطن: مصر أعادت حافلة المغادرين الوحيدة بسبب خلل فني

غزة-وطن: أعادت السلطات المصرية مساء اليوم الإثنين حافلة المسافرين الوحيدة، التي غادرت القطاع باتجاه الجانب المصري من معبر رفح البري، بسبب خلل فني في نظام الحاسوب والاتصالات لديها.

وقال المتحدث الرسمي باسم معبر رفح معتز دلول لـوطن: إن مصر أبلغت إدارة المعبر، أن ارجاع الحافلة يعود بسبب عطل فني أصاب شبكة الاتصالات والحاسوب على الجهة المصرية ما اضطرها لارجاع المسافرين .

واكد دلول،أن الجهات المصرية لم تبلغ ادارة معبر رفح بأي قرار حول نيتها اغلاق المعبر، مبيناً أن آلية السفر توقفت بشكل تام اليوم .

ولفت الى أن الجانب المصري يستوعب من حافلتين إلى ثلاث حافلات في اليوم الواحد، لكن السلطات المصرية أبلغتهم أنها لن تستطيع استيعاب سوى حافلة واحدة اليوم بسبب ظروف داخلية في المعبر لديها.