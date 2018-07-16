إصابة بجريمة إطلاق نار في الناصرة

وطن: أُصيب شاب بعد ظهر اليوم الإثنين، بجراح جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار أثناء تواجده في حي الفاخورة في مدينة الناصرة.

ونقلت مصادر محلية أن الشاب تلقى عدة أعيرة نارية في المنطقة السفلية من جسده إثر تعرضه لإطلاق النار أمام مقصف يعمل بع في حارة الفلخورة.

ونقل المصاب إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، وأشار المسعفون إلى أنه بحالة متوسطة جراء تلقيه أعيرة نارية في الجزء العلوي من جسده.

يذكر أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم وموجة العنف التي تشهدها مدينة الناصر في الأشهر الأخيرة.

"عرب 48"