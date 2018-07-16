قائد قوات التعبئة في إيران: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها في ظل المقاومة الفلسطينية

وطن-وكالات: قال قائد قوات التعبئة الإيرانية غيب برور: إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحور المقاومة ولجمهورية إيران بالتحديد لن تخيفنا ولن ترهبنا، نحن لن نخشى ترامب أبداً لأن المستقبل لنا وهو وجبهته إلى زوال.

وأضاف برور خلال كلمة له في مهرجان "البارود الرطب/ المقاومة ليست إرهاباً" الذي يبث بالتزامن بين غزة وطهران مساء اليوم الاثنين : إن تجمعنا اليوم وجلساتنا تعبر عن انسجام وتلاحم الأمة الإسلامية والعربية كقبضة واحدة في مواجهة أعداء الأمة.

وأشار إلى أن الثورة الإيرانية التي انتصرت قبل 40 عاماً أعادت الروح للشعب الإيراني والذي أصبح اليوم أكثر تمسكاً بدينه وبثورته خاصة وأنه قدم خيرة شبابه في مواجهة العدوان الأمريكي، مبيناً أن الشعب الإيراني لا يخشى تهديدات ترامب أبداً لأنه على يقين تام بأن المستقبل له، ومصير ترامب وجبهته إلى زوال.

وفيما يتعلق بالمقاومة في غزة عبر قائد قوات التعبئة الإيرانية عن فخره بالمقاومة الفلسطينية قائلاً: "إن الكيان الإسرائيلي الغاصب القاتل للأطفال كان يرفع شعار من النيل إلى الفرات لكنه اليوم عاجز عن تحقيق هدفه في ظل المقاومة الفلسطينية التي تثبت جدارتها كل يوم".

وأوضح أن شباب غزة سلبوا النوم من عيون قادة الاحتلال الإسرائيلي، في إشارة إلى ما يفعله الشبان من مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال باستخدام الطائرات الورقية والبالونات الحارقة .