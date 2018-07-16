الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم بشكل كامل وحتى إشعار آخر

غزة- وطن: أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد لقطاع غزة مع العالم الخارجي بشكل كامل وحتى إشعار آخر.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال أبلغتهم اليوم بقرارها إغلاق المعبر بشكل كامل وحتى إشعار آخر.

وذكر فتوح أن سلطات الاحتلال أبلغتهم أيضًا بأنه يُسمح إدخال الأدوية للقطاع "عند الاحتياج" فقط.

ويعتبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد لسكان القطاع الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة للغاية في ظل استمرار الحصار وشديد الإجراءات على حركة دخول وخروج البضائع.

ويأتي هذا القرار عقب أسبوع من قرار حكومة الاحتلال تقليص البضائع الموردة إلى القطاع عبر المعبر، ومنع التصدير عبره، مدعيةً أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال في غلاف غزة، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة جراء احتراق آلاف الدونمات.

وما زال جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.

وكان الناطق العسكري الإسرائيلي توعد بتشديد العقوبات على قطاع غزة حال استمرار إطلاق الوسائل الحارقة باتجاه الغلاف وأن جيشه يرى في حركة حماس مسئولة عن كل ما يجري في غزة وأن الجيش سيواصل الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية كلما اقتضت الحاجة.

"صفا"