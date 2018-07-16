اطلاق الخط الثابت لتعبئة وتغليف الاسمنت المكيس – سند للموارد الانشائية

أريحا- وطن: بدأت شركة سند للموارد الانشائية بتشغيل الخط الثابت لتعبئة وتغليف الاسمنت المكيس في مدينة أريحا، بهدف تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من مادة الاسمنت المكيس، حيث تعمل المنشأة وفقاً لأعلى مستويات الانتاج والمعايير البيئية التزاماً بالمواصفات الاوروبية.

ويأتي هذا المشروع انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى قيادة قطاع الصناعات الإنشائية في فلسطين، حيث تمكنت شركة أريحا لتعبئة وتغليف الإسمنت التابعة لشركة سند للموارد الإنشائية في مطلع العام 2018 من البدء بتشغيل خط التعبئة والتغليف الثابت بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل صوامعَ للإسمنت السائب المورّد من الأردن، وذلك في موقعها الاستراتيجي في مدينة أريحا بالقرب من جسر الملك حسين، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لخط التعبئة 500 ألف طن سنوياً، كما تصل الطاقة الاستيعابية لتخزين الإسمنت في الموقع ذاته إلى 10 آلاف طن للإسمنت المكيس، و8 آلاف طن للإسمنت السائب.