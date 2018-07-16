بيروت: لقاء قيادي بين حركة فتح والجبهة الديمقراطية

بيروت- وطن: التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الاثنين، في مقر سفارة فلسطين ببيروت، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع على الساحة الفلسطينية والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية، والصمود والتصدي البطولي لأبناء شعبنا من خلال مقاومته الشعبية في وجه آلة القتل والتدمير الاسرائيلية.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على رفض شعبنا وقيادته لكل ما يحاك من مخططات وصفقات مشبوهة تستهدف قضيتنا ومشروعنا الوطني، والتمسك بحقوقنا الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وتنفيذ مقررات المجلس الوطني الفلسطيني في هذا الصدد. وحيوا صلابة وصمود شعبنا بتصديه ومقاومته الشعبية لحماية أرضه في مواجهة الاستيطان الاستعماري.

وكان قد حضر اللقاء، سفير فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات، وأمين سر حركة فتح اقليم لبنان حسين فياض، واعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، وابراهيم نمر، وعدنان يوسف.