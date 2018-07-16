اندلاع حرائق في القدس والخليل وجنين

رام الله- وطن: اندلعت العديد من الحرائق اليوم الاثنين، في محافظات القدس والخليل وجنين، وأتت على عشرات الدونمات المزروعة بالأشجار المثمرة والحرجية.

وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق طال في محافظة جنين، 100 شجرة زيتون معمرة "رومي" من أراضٍ جبليه تقدر بـ 30 دونماً بمنطقة الوديان غرب كفردان غرب جنين، وأضاف أنه فور البلاغ عن الحريق توجهت طواقم الدفاع المدني في مركزي جنين واليامون، إلى المكان وعملت على محاصرة النيران وإخمادها والحيلولة دون اتساع رقعتها وحماية الأشجار والأراضي المجاورة .

وفي محافظة الخليل، تمكنت طواقم الدفاع المدني من السيطرة على حريق هائل في أحراش واد القف في بلدة بيت كاحل غرب الخليل، استغرق 5 ساعات متواصلة، وطال الحريق 120 دونماً تقريباً من أحراش واد القف، وأتى على مئات الأشجار الحرجية.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن الطواقم العاملة في مراكز بيت أولا ويطا ووحدة دعم وإسناد الجنوب، بالإضافة الى تنك تزويد للمياه تابعة للوحدة، استطاعت إخماد النيران التي نشبت في أحراش واد القف، وحصرها في المناطق المشتعلة وعزل المنطقة المحيطة وحمايتها من الاحتراق.

وأضاف التقرير، أنه وبسبب جغرافية المكان وصعوبة وصول مركبات الإطفاء لأماكن متقدمة من الحريق، ووجود أعشاب جافة ساهم في سرعة انتشار النيران، الا أن طواقم الإطفاء بذلت جهداً كبيراً حتى تمكنت من السيطرة على الحريق واخماده بعمل متواصل استغرق أكثر من 5 ساعات، وتم حماية مئات الدونمات المزروعة في والأراضي المجاورة.

وأهاب الدفاع المدني بالمزارعين والمواطنين عدم إضرام النيران في الأعشاب الجافة بشكل عشوائي، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها وتكبد خسائر مادية في المحاصيل الزراعية والأشجار.

وفي بلدة عناتا شمال شرق القدس، أخمدت طواقم دفاع مدني مركز عناتا نيرانا اشتعلت بما يقارب 20 مركبة داخل مشطب للمركبات.