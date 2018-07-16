3 ملايين زاروا روسيا لحضور كأس العالم

وطن: أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن بلاده استقبلت أكثر من ثلاثة ملايين زائر، توافدوا لحضور فعاليات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي اختتمت مساء الأحد بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية بالعاصمة موسكو.

وقال ميدفيديف في تصريحات نشرتها وكالة أنباء إنترفاكس ان "هذا يعادل نحو ضعف عدد زوار روسيا في أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي."

وكانت روسيا قد سمحت للمشجعين الأجانب بدخول أراضيها لحضور المونديال دون تأشيرات.

وأبدى ميدفيديف ثقته في أن تدفق السياح الأجانب إلى روسيا سيكون له تأثير إيجابي على التصورات عن روسيا حول العالم.

واحتضنت روسيا فعاليات المونديال في 12 استادا في 11 مدينة، خلال الفترة ما بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.