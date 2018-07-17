بعد إغلاقه معبر كرم ابو سالم.. الاحتلال يقلص مساحة الصيد

الاحتلال يقلص مساحة الصيد لـ3 أميال ويغلق معبر كرم أبو سالم



غزة- وطن: أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، لثلاثة أميال بدلاً من6 أميال، وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء، حتى اشعار آخر، أمام البضائع والمواد الغذائية والمحروقات.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في غزة، رائد فتوح، في تصريح صحفي، إن الاحتلال أبلغنا بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري بشكل كامل حتى إشعار آخر، باستثناء الأدوية عند الحاجة.

وكان الاحتلال أعلن تشديد الحصار على غزة، الأسبوع الماضي بمنع إدخال البضائع والمواد ومنع الاستيراد والتصدير من وإلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم.

وتزعم سلطات الاحتلال أن تقليص مساحة الصيد وإغلاق المعبر التجاري الوحيد في غزة، يأتي رداً على إطلاق فتية بالونات وطائرات ورقية على حدود غزة الشرقية.