استشهاد الشاب ساري الشوبكي متأثراً بجراحه شرق غزة قبل شهرين

غزة- وطن: استشهد شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مليونية العودة في الرابع عشر من أيار الماضي.

وأعلنت عائلة الشوبكي في بيان لها على موقع "فيسبوك" استشهاد نجلها ساري داوود الشوبكي متأثرا بجروحه التي اصيب بها قبل نحو شهرين.

وأشارت العائلة الى ان نجلها اصيب برصاصة في عنقه ادت لشلل رباعي نقل على اثرها الى احد مشافي القدس لتلقي العلاج الى ان اعلن عن استشهاده صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان عائلة الشوبكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

بمزيد من الحزن والأسى ينعي مجلس العائلة الشهيد /ساري داهود الشوبكي حيث استشهد متأثرا بجراحه التى اصيب بها في مخيمات العودة 5/14 مما أدى الى شلل رباعي حيث تم تحويله مؤخرا الى مستشفيات الداخل، وصباح اليوم أعلن استشهاده.

سائلين الله تعالى، أن يرحمه، ويتقبله من الشهداء ، وأن يثبت الذين من خلفه من أهله و إخوانه على طريق الجهاد والشهادة، وأن يصبر أهله، ويرزقهم الصبر والسلوان.

ننتظر عودته من مستشفى هداسا عين كارم في القدس المحتلة.