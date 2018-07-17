الاحتلال يجبر مقدسيًا على إخلاء منزله بسلوان تمهيدًا لهدمه

القدس- وطن: أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، مواطناً مقدسيًا على إخلاء منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، استعدادًا لهدمه ذاتيًا بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن المواطن جمال هادية اضطر إلى إخلاء منزله وتفريغه من محتوياته في حي الثوري، بعد تسلّمه أمرًا بالهدم من بلدية الاحتلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن عائلة هادية المكونة من ستة أفراد تقطن في هذا المنزل المبني منذ أكثر من 30 عامًا، والذي تدّعي بلدية الاحتلال بأنه بناء غير مرخّص.

وقال المواطن هادية إن بلدية الاحتلال كانت أخطرته قبل أكثر من أربع سنوات بالهدم، وحينها أوكل محامٍ كي يتابع القضية في محاكم الاحتلال ويحصل على الترخيص، ودفع مبالغ عديدة، لكن دون جدوى.

وأشار إلى أنه شرع بإخلاء منزله تمهيدًا لهدمه بنفسه، حتى لا يتحمّل دفع تكاليف بلدية الاحتلال في حال نفذت آلياتها عملية الهدم، والتي تصل لأكثر من مائة ألف شيقل.