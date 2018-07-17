كهرباء غزة: 22 ساعة قطع وساعتا وصل فقط بسبب منع الاحتلال ادخال الوقود

غزة- وطن: قالت شركة الكهرباء في قطاع غزة إنها خفضت ساعات وصل الكهرباء إلى ساعتين فقط، مقابل 22 ساعة قطع، بعد تشديد سلطات الاحتلال حصارها على قطاع غزة اليوم، بإغلاق معبر كرم أبو سالم، الذي يدخل من خلاله الوقود المغذي لمحطة توليد الكهرباء.

وأوضحت أن خطي الكهرباء ( 9، 8) الواصلين من الاحتلال لمحافظتي رفح، وخانيونس تعطلا.

كما تعطل خط الشعف المغذي لشرق غزة.

وبيّنت أن مجموع الطاقة المتوفرة 138 ميجا وات، مقابل احتياج القطاع 500 ميجا وات.