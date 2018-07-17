تمهيدا لضم المستوطنات.. الكنيست يقر نقل المسؤولية القضائية على الضفة من المحكمة العليا الى الادارية

وطن: اقر الكنيست الاسرائيلي بالقرائيتن الثانية والثالثة قانونا ينقل المسؤولية القضائية للضفة الغربية من المحكمة العليا الى المحكمة الادارية في القدس، وهو ما طالبت به الاحزاب اليمينية الاسرائيلية وذلك بهدف التسهيل على المستوطنين في الضفة . وقد عبرت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، اياليت شاكيد بالقول ان هذا القانون مدعاة للبهجة والاحتفال حيث انه وضع حدا لتقديم الفلسطينيين والجمعيات اليسارية التماسات للمحكمة العليا ضد المستوطنين وعليهم الان التوجه الى المحكمة الادارية في القدس، لينظر في القضايا المرفوعة ضد المستوطنين كونهم مواطنين اسرائيليين عاديين يتمتعون بنفس حقوقهم.

وتابعت ان المستوطنين باتوا، بعد هذا القانون، جزءا لا يتجزأ من المواطنين الاسرائيليين على حد قولها فهم يخدمون في الجيش ويقومون بكل واجباتهم تجاه الدولة . زادت شكيد بان الخليل ومستوطنة الون موريه وغيرها من المستوطنات هي جزء لا يتجزأ من اسرائيل! ويجب ان يتم تطويرها تماما كبقية البلدات والمدن داخل الخط الاخضر