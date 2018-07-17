الاعلام العبري: جيش الاحتلال بات جاهزا لاجتياح غزة

غزة- وطن: قالت القناة 12 في تلفزيون الاحتلال، ان الجيش ابلغ حكومة نتنياهو انه مستعد لاجتياح قطاع غزة في اي لحظة يتسلم فيها الاوامر بذلك من المستوى السياسي، وجاء ايضا ان الجيش استدعى الاحتياط وعزز فرق الدبابات في محيط القطاع.

الى ذلك قال وزير جيش الاحتلال ان الاستعدادات بلغت اوجها وزعم ان جيشه قادر على توجيه ضربات قاضية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويرى مراقبون ان كل هذه التهديدات تهدف الى اجبار الفصائل على منع اطلاق الطائرات والبالونات الحارقة، وهو ما بات شرطا للاحتلال لاستمرار التهدئة.