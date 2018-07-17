نتنياهو من محيط غزة: الجيش مستعد لاي تطور
17.07.2018 04:40 PM
وطن: عقد رئيس حكومة الاحتلال جلسة تقييم امنية للاوضاع في قطاع غزة، مع وزير جيشه افيغدور ليبرمان ورئاسة اركانه وقائد جبهة غزة ومسؤولين امنيين اخرين، في محيط قطاع غزة.
وقال نتنياهو ان الجلسة تتزامن والذكرى الرابعة لاسر الجندي هدار غولدن، وان اسرائيل ملتزمة باعادته والجندي اورون شاؤول واسرائيليين اخرين موجودين في غزة.
وتابع انه زار مستوطنة سديروت بالامس واليوم، مضيفً "التقيت قادة الجيش والامن في محيط غزة ، وان استعدادات الجيش كاملة لاي تطور محتمل".
ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב ביטחונית באוגדת עזה בהשתתפות שר הביטחון אביגדור ליברמן, הרמטכ"ל רא"ל גדי איזנקוט, ראש השב"כ נדב ארגמן, ראש המל"ל מאיר בן שבת ובכירים נוספים.— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) July 17, 2018
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