جامعة القدس تطلق برنامج الماجستير في العلاج الطبيعي الأول من نوعه في فلسطين

رام الله - وطن: اعلنت جامعة القدس عن البدء بقبول طلبات الالتحاق في برنامج (الماجستير في العلاج الطبيعي)، والذي يعد الأول من نوعه في فلسطين، وذلك بعد ان اعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم عن اعتماده من قبل هيئة الاعتماد والجودة في وزارته ومخاطبة الجامعة رسميا بذلك.

ويهدف هذا البرنامج النوعي الى تزويد الطلبة العاملين في حقل الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي، بالمعرفة العلمية المتقدمة المبنية على الأبحاث الاكاديمية في هذا المجال، وبالادوات والمهارات التطبيقية المستقاة من اعلى معايير وقواعد الممارسات المهنية في العلاج الطبيعي، والذي من شأن تطويره المساهمة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في فلسطين.

ويشترط في المتقدمين لهذا ان يكونوا من حملة البكالوريوس في العلاج الطبيعي بمعدل جيد على الأقل أو ما يعادله من جامعة محلية أو دولية معترف بها، اضافة الى سنتين خبرة على الأقل في مجال العلاج الطبيعي، والالمام باللغة الانجليزية، اضافة الى بعض الشروط الاجرائية الموضحة في طلب الالتحاق، والذي يمكن الحصول عليه من حرم جامعة القدس الرئيس في ابو ديس اوكلية هند الحسيني في الشيخ جراح، او من احد فروع البنك العربي في كافة المحافظات، ومن ثم تعبئة الطلب الكترونيا من خلال صفحة القبول التابعة لجامعة القدس على http://admission.alquds.edu/ar .

ويجدر الذكر ان جامعة القدس كانت السباقة في تاسيس اول كليات طبية في فلسطين، ككلية الطب البشري التي احتفلت هذا الشهر بالذكرى ال25 لتاسيسها، اضافة الى كلية طب الاسنان، والصيدلة، والصحة العامة، وكلية المهن الصحية التي تدير برنامج الماجسيتر هذا باضافة للعديد من برامج البكالوريوس والماجستير في تخصصات المهن الصحية المختلفة.