الاحتلال: الجمعة موعد نهائي .. اما الحرب او وقف الطائرات الحارقة

وطن: قالت القناة العاشرة العبرية ان حكومة الاحتلال وضعت يوم الجمعة المقبل آخر موعد لوضع حد للطائرات المشتعلة التي يطلقها الشبان على حدود غزة.

واضافت الفناة ان حكومة الاحتلال اعطت الضوء الاخضر للجيش لشن عملية عسكرية اذا لم تتوقف الطائرات الحارقة، قائلة "إذا لم يحدث ذلك، فان الجيش سوف يشن حملة عسكرية في قطاع غزة".

واضافت القناة ان حماس تنوي وقف اطلاق الطائرات الورقية المشتعلة تماماً مقابل فتح معبر رفح من قبل مصر، وابرام تفاهمات مع إسرائيل فيما يتعلق بتحسين الوضع في قطاع غزة".

واضافت ان حركة حماس قد أعلنت أن العديد من قواتها ستتمركز بالفعل من أجل وقف اطلاق الطائرات المشتعلة ، وأنه بحلول يوم الجمعة سوف تتوقف تماماً.

بعثت القيادة السياسية الاسرائيلية، رسالة إلى الجيش مفادها "إذا لم يتم إيقاف الطائرات المشتعلة، فلن يكون هناك خيار سوى الشروع في عملية عسكرية في قطاع غزة.