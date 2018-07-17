ترامب يتراجع عن تصريحاته امام بوتين: ما حدث في المؤتمر الصحفي مع بوتين "زلة لسان"

وطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه يقبل باستخلاصات أجهزة الاستخبارات الأميركية التي أكدت بالفعل حصول تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية للعام 2016، محاولًا على ما يبدو تهدئة الجدل الحاد الذي أعقب تصريحاته خلال قمة هلسنكي مع فلاديمير بوتين.

وتراجع ترامب بذلك عن تصريحاته، التي اعتُبرت شديدة الليونة إزاء بوتين في هلسنكي، وقال إنه أساء التعبير عندما اعتبر أن لا سبب لديه لعدم تصديق نفي بوتين تدخل موسكو في الانتخابات.

وبعد أن قال إنه "لا يجد سببا لتدخل روسيا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين في العاصمة الفنلندي، هلسنكي، زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تعرض لزلة لسان خلال نطقه لهذه الجملة، وذلك خلال كلمة ألقاها قبيل اجتماعه بأعضاء الكونغرس، الثلاثاء.

وقال ترامب إنه نطق الجملة بطريقة خاطئة، إذ كان يجب أن يقول إنه لا يجد سببا "لألا تتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية" بدلا من جملة "لا أجد سببا لتدخل روسيا".

في نفس السياق، ساند الرئيس الأمريكي أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وعبر عن ثقته بنتائج تحقيقاتها، وذلك بعد يوم واحد من تشكيكه بها بشكل غير مباشر خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه ببوتين، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التدخل الروسي لم يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتعرض ترامب لموجة انتقادات واسعة في الأوساط الإعلامية والدبلوماسية الأمريكية بعد المؤتمر الصحفي الذي اعتبره البعض "الأكثر إهانة" لرئيس أمريكي.

يذكر أن ترامب كان قد قال خلال المؤتمر، الذي أعقب اجتماعا دام ساعتين وجمعه بالرئيس الروسي، إنه يثق بالاستخبارات الأمريكية لكنه يثق أيضا بإنكار بوتين ضلوع روسيا في هذه القضية.