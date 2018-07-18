إسرائيلية تعتدي على فلسطينيتيْن في القدس بعد تحثهنّ بالعربية

القدس- وطن: تكتب "يديعوت أحرونوت" أن الفلسطينية راغدة عثمان (29 عاماً) من أبو غوش من الداخل، تعرضت للهجوم، يوم الأحد المنصرم، في أحد شوارع القدس فقط لأنها تحدثت العربية مع صديقتها.

وقالت إنها كانت تسير مع صديقتها في شارع بن يهودا في المدينة، عندما تعرضت صديقتها لضربة قوية على الجزء الخلفي من رأسها. وعندما التفتتا فوجئتا برؤية اسرائيلية تشتمهن بألفاظ نابية وبذيئة جداً.

وقالت عثمان: "استدرت وسألتها عن سبب شتمنا وضرب صديقتي، فأجابت:" لأنكن عربيات". "أخبرتها أنني من أبو غوش، قرية السلام، وأنني أحب الجميع، لكن الفتاة الاسرائيلية أخرجت صاعقا كهربائيا، وأسقطت راغدة على الأرض وقامت بضربها مع شابات أخريات، حتى تدخل بعض المارة.

ونتيجة للاعتداء، تم نقل عثمان إلى مستشفى "هداسا عين كارم" وهي تعاني من أثار الكدمات وضغط دم مرتفع بسبب الصقعات الكهربائية التي تعرضت لها.