4 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن أربعة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حسن شوكة من بيت لحم وهو مضرب عن الطعام منذ (46) يوماً.

وأضاف نادي الأسير أن ثلاثة أسرى آخرين يواصلون إضرابهم منذ (13) يوماً، وهم: إسلام جواريش، ومحمود عياد، وعيسى عوض.

وخلال زيارة أجراها محامي نادي الأسير للأسيرين جواريش وعياد في معتقل "عوفر" أكدا على أنهما مستمران في إضرابهما حتى إنهاء اعتقالهما الإداري.

وأضاف الأسيران للمحامي أنهما يعانيان من آلام في الرأس والمفاصل وفقدان للتوازن، كما أنهما يرفضان أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية، بالمقابل فإن إدارة معتقلات الاحتلال تمارس ضغوطاً على الأسرى من خلال عزلهم، وإرسال رسائل مفادها أنها لن تكترث لمصيرهم.

يشار إلى أن الأسير عياد (30 عاماً) اُعتقل في تاريخ الخامس من آذار/ مارس 2017، وهو الاعتقال الرابع له، حيث جرى اعتقاله عام 2005، وفي عام 2009، و2014، إضافة إلى هذا الاعتقال. أما الأسير جواريش (29 عاماً) اُعتقل في تاريخ الثاني من شباط/ فبراير 2017، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري.

يذكر أن عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى قرابة (430) أسير إداري، بينهم اثنان من الأسرى القاصرين، إضافة إلى الأسيرتين النائب خالدة جرار، وخديجة ربعي.