حملة "ارفعوا العقوبات" تدعو لمسيرة حاشدة السبت في رام الله

رام الله- وطن: دعت حملة "ارفعوا العقوبات" عن قطاع غزة للمشاركة الشعبية الواسعة، في مظاهرة بمدينة رام الله، السبت المقبل الساعة السادسة مساء باتجاه مقر منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضحت الحملة أن الدعوة تأتي ضمن سلسلة التظاهرات الهادفة لرفع العقوبات عن قطاع غزة ودعم صمود أهلنا في القطاع في مواجهة الحصار والاستعمار.

وأكدت الحملة أنها متواصلة على الرغم من محاولات التعتيم والاحتواء والتجاهل الرسمي، وسيتمّ الإعلان عن برنامج فعاليات يضمن استمرار الضغط لتحقيق ناجز لهدف رفع العقوبات.

وجددت التأكيد على أن الشعب الفلسطينيّ لن يصمت على عقاب غزّة التي لا تزال تسطّر الملاحم البطوليّة والكرامة وسيدعم غزّة ومسيراتها، كما سيدعم الخان الأحمر، فالنضال واحد.