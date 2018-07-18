الأمم المتحدة تعلن عن برنامج تشغيل مؤقت في غزة لآلآف العاطلين

رام الله- وطن: أعلن برنامج الأمم المتحدة الانمائي في بيان وصل وطن نسخة عنه، إنه في ظل الوضع الحالي من التوتر المتسارع والعنف والفقر ومعدلات البطالة التي تصل إلى ما نسبته 60%، تتحرك الأمم المتحدة وبشكل عاجل لخلق فرص عمل وتطوير مبادرات للانتعاش الاقتصادي للشباب والنساء في قطاع غزة.

وأشار البرنامج في الى أنه بداية سيقوم بخلق ما يزيد عن 2500 فرصة عمل طارئة وقصيرة المدى خلال 12 شهرًا، حيث سيستفيد منها بشكل مباشر 2979 مستفيدًا تشكل النساء 40% منهم.

وأوضح أن المشاريع ستدعم انخراط الشباب من خلال الأعمال الريادية والشركات الناشئة، والعمل عن بعد ودعم الأعمال والتدريب المهني، بالإضافة الى تطوير المهارات. وتعتبر هذه التدخلات جزءًا من مبادرة مستمرة للبرنامج في غزة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني (DEEP).

وفي السياق ذاته، أطلق البرنامج حديثًا مخططًا لخلق فرص العمل الطارئ الذي سيخدم نحو 1500 شاب وشابة من ضمنهم مستفيدون من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيستفيدون من فرص عمل قصيرة الى متوسطة المدى.

وسيشتمل هذا البرنامج على تدريب مهني لتطوير الخدمات العامة، وتوظيف منقذين بحريين، وتطوير نظام المعلومات الجغرافية في بعض بلديات القطاع، بالإضافة الى تمكين 420 صيادًا من استعادة أعمالهم وسبل معيشتهم.

وسيتم تنفيذ هذا البرنامج بتمويل سخي من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة مليوني دولار، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بقيمة 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى تمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي بقيمة 300 ألف دولار.

وأوضح البرنامج الأممي أنه من خلال هذه المبادرات، سيتم خلق أكثر من 4 آلاف مصدر دخل، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية المستمرة التي يتم من خلالها إعادة إعمار المنازل والمؤسسات التعليمية ومرافق المياه ومياه الصرف الصحي والمرافق الصحية، والتي بدورها تخلق الآلاف من أيام العمل أسبوعيًا.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة "يكمن الهدف من هذه المبادرات المتكاملة التركيز على تطوير سبل المعيشة وتعزيز الوصول الى الأصول الانتاجية، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان في قطاع غزة، وذلك كجزء من جهد دولي يتم تنسيقه من قبل الأمم المتحدة للتخفيف العاجل من حدة التوتر ومنع أي "صراع مسلح" في غزة.

وشدد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على أن جهود برنامج الأمم المتحدة الانمائي في خلق فرص عمل هو ما نحتاجه تمامًا في المرحلة الحالية.

وأضاف "وبينما نعمل على احراز تقدم على الصعيد الحل السياسي، يمثل هذا بدايةً لما نأمل أن يكون جهدًا أكبر في دعم البنية التحتية في قطاع غزة وخلق فرص عمل".

وتابع أنه "وفي ضوء التصعيد الخطير الذي حدث على مدى الأيام القليلة الماضية، فإن مثل هذه المبادرات تعتبر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وإنني لأدعو جميع الأطراف لأن تتراجع عن الحافة حافة الحرب".