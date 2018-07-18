اتحاد العمال: إغلاق معبر "كرم أبو سالم" جريمة انسانية

غزة- وطن: قال اتحاد نقابة العمال الفلسطينيين، أن ما يقوم به الاحتلال من إغلاق لمعبر كرم أبو سالم حتى اشعار اخر، خطوة لتشديد الحصار على قطاع غزة معتبرها جريمة انسانية تضاف إلى جرائمه السابقة.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، صباح اليوم الأربعاء، نسخة عنه أنه كل هذه الاجراءات تهدد بكارثة انسانية في حق العامل الذي يعاني من الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً على التوالي.

وطالب الاتحاد العام في بيانه المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع حصاره الظالم المفروض غزة، كما وطالب حكومة الوفاق برفع اجراءاتها العقابية عن قطاع غزة.

ودعا وكالة الغوث بأن تزيد مساعداتها لقطاع غزة بدل من تقليص خدماتها، مثمناً دور مصر في اجراءاتها التخفيفية عن القطاع.