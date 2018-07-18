بعد استدعائها للتحقيق.. الاحتلال يبعد المقدسية بيان الشيخ لمدة 3 أيام عن الأقصى

القدس- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، عن إحدى حارسات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة عقب التحقيق معها.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس ان مخابرات الاحتلال أفرجت عن الحارسة بيان الشيخ بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة ثلاثة أيام.

وكانت مخابرات الاحتلال استدعت أمس الثلاثاء الشيخ للتحقيق معها في مركز "القشلة" بالقدس القديمة.

وتصعد سلطات الاحتلال من إجراءاتها ضد حراس الأقصى وموظفي الأوقاف عبر ملاحقتهم واعتقالهم والتحقيق معهم، وكذلك إبعادهم عن الأقصى، حيث أبعدت بالأمس سادنة المسجد الأقصى نجوى الشخشير عن المسجد لمدة ثلاثة أيام، عقب التحقيق معها.