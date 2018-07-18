الأسرى في سجن "عوفر" يرجعون وجبات الطعام إسناداً للأسير المضرب حسن شوكة

رام الله- وطن: نفذ الأسرى في معتقل "عوفر" خطوة احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام إسناداً للأسير حسن شوكة المضرب عن الطعام منذ (46) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري.

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسرى في معتقل "عوفر" أن خطوات احتجاجية لاحقة سينفذها الأسرى إن لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى الإداريين.

يُشار إلى أن خطوات نضالية شرع بها الأسرى الإداريون في معتقلات الاحتلال منذ شباط / فبراير 2018، تمثلت بمقاطعة المحاكم العسكرية، والبدء بإضراب تدريجي عن الطعام.

يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى قرابة (430) أسيراً، بينهم اثنان من القاصرين، إضافة إلى الأسيرتين النائب خالدة جرار، وخديجة ربعي.