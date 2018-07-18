فيديو| بطيخ فاسد في اسواق غزة.. تسمم قاد لعزوف عن استهلاكه

غزة- وطن - عز الدين ابو عيشة:

شهدت اسواق قطاع غزة، عزوفا في الاونة الاخيرة عن شراء ثمار البطيخ، وباتت اكوامه تتكدس، مع قلة المهتمين بشرائه، وذلك بعد حوادث نقل مواطنين الى المشافي وهم مصابون بحالات مغص شديد، الى جانب التقيؤ المتواصل.

وتبين ان ذلك جاء بعد تناولهم ثمار البطيخ، حيث افادت المصادر الطبية ان تلك الثمار فاسدة، وتحتوي مواد غير قابلة للهضم وتقود الى وعكات متفاوتة الشدة.

وطن التقت عدداً من المواطنين ممن اعربوا عن صدمتهم لوجود ثمار بطيخ فاسدة ومضرة بالصحة ما يدفعهم الى التردد قبل ابتياع هذه الثمار.

المواطن عبد الرحيم الشوبكي قال لوطن إنّه ينتظر موسم البطيخ، ولكنه صدم من ان ثمارها تسبب امراضا منها مغص في البطن، وتقيؤ شديد مستمر

ودعا وزارة الزراعة فرض رقابة كبيرة على مزارعي ثمار البطيخ، منذ زراعته وحتى قطف الثمار.

حليمة التتر تعرض أطفالها لاصابة بالمغص ونتيجة ذلك نقلتهم إلى المستشفى، بعد ان اصيبوا بالمغص والتقيؤ المستمر بعد أكل البطيخ، ونتيجة ذلك اصبحت ترفض شراءه، بحسب ما أوضحت لوطن.

أما حسن محمدين فول إنه بعد أكله البطيخ بنصف ساعة أصيب بمغص شديد، ونقل غلى أثره للمستشفى.

ويوضح لوطن أنّ البطيخ لا طعم له على رغم من أن لونه أحمر، وكثيرا ما يرى ثمار القرع في داخل البطيخ.

وزارة الزراعة أرجعت ذلك كون عدد من المزارعين قاموا بتهجين البطيخ على ثمار القرع، وهذا ما سبب في وجود جذور ه داخل ثمار البطيخ.

بدورها سلامة عبد الحافظ، وسمير عليوة قالا لوطن إنهما اوقفا شراء البطيخ منذ نهاية شهر رمضان، نتيجة إصابة أطفالها في المغص وعدد من الأمراض الأخرى.

من جهته، مدير دائرة الإرشاد في وزارة الزراعة نزار الوحيدي قال إنّ محصول البطيخ هو الاوفر هذا العام، لكنه تعرض لثلاث مشاكل اساسية افسدته. الاولى ، هي تغيير في لون الثمرة، وتشققه، وظهور خيوط صفراء داخل الثمار، نتيجة خلل فسيولوجي ضرب الفاكهة.

وبين أن المشكلة الثانية هي اصابة الثمار بمرض فيروسي أثر على جودة الثمار، لافتا إلى المشكلة الثالثة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب ما أدى إلى عدم استهلاك البطيخ واثر على تخزينه، ما أدى تهتك الانسجة.