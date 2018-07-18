اليوم.. مسيرة في الخان الأحمر عند الخامسة مساءً

القدس- وطن: تنطلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، في قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، مسيرة تضامنا مع أهالي القرية في وجه مخططات الاحتلال لهدم قريتهم وترحيلهم.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن المسيرة التي حدد مشاركة ألف فيها ستفوق هذا العدد في رسالة مفادها بأن مغامرة الاحتلال بالهدم والتهجير لها مدلولات كبيرة بإمكانية حصول استهدافات مماثلة أخرى.

كما تحمل المسيرة حسب عساف رسالة داخلية لكل الأطراف أن على الجميع التوحد في هذه المواجهة الشعبية وفي التصدي لصفقة القرن.