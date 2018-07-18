طهران: ترامب طلب ثماني مرات لقاء روحاني

وطن: طلب الرئيس الاميركي دونالد ترمب ثماني مرات عقد اجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة الخريف الماضي، حسبما اكد مدير مكتب الرئيس الإيراني الاربعاء.

وقال محمد واعظي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء "مهر" انه "خلال الزيارة التي قام بها الرئيس روحاني إلى نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب ترمب ثماني مرات من الفريق الإيراني، الاجتماع مع رئيس الجمهورية".

وأوضح واعظي ان الفريق الإيراني لم يلب الطلبات التي جاءت بعد إعلان ترمب تماما انه لم يعد قادرا على تأكيد احترام إيران للاتفاق النووي الموقع في 2015، ممهدا بذلك لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وأكد واعظي "لدينا سياسة شفافة وموقف واضح حيال علاقاتنا مع الولايات المتحدة (...) ولن نرضخ للضغوط".

وقال ترمب إنه منفتح على اجراء محادثات من اجل ابرام اتفاق جديد مع إيران يشمل البرنامج النووي وكذلك الدور الاقليمي لإيران وبرنامجها النووي.

واكدت إيران انها لن تجري اي مفاوضات حول الاتفاق المبرم منذ 2015 مع القوى الكبرى.

وهي تجري محادثات مع شركائها الاوروبيين لايجاد وسائل للالتفاف على العقوبات الاميركية التي سيعاد فرضها على طهران في الاشهر المقبلة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق.