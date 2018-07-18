مركز حملة يخرج الفوج الاول من الدورة التدريبية في الحملات والتسويق الرقمي لمؤسسات المجتمع المدني في غزة

وطن: اختتم مركز حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي اليوم الثلاثاء الدورة التدريبية الأولى في بناء الحملات والتسويق الرقمي لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بتخريج الفوج الأول في غزة بالتعاون مع المساعدات الشعبية النرويجية.

وقد جاء هذا التدريب بناء على مخرجات مسحاً أعده مركز حملة في بداية هذا العام تحت عنوان "مسح النشاط الرقمي للمؤسسات الأهلية الفلسطينية" والذي يصف النشاط الرقمي لدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية في مناطق الـ٤٨، منطقة القدس، الضفة الغربية وقطاع غزة، ويناقش المسح أهم التحديات والاحتياجات للمؤسسات الفلسطينية في المجال الرقمي، وجاء في توصياته مجموعة من النقاط أهمها التأكيد على مواكبة المؤسسات الأهلية للتدريبات حول إدارة الشبكات الاجتماعية والأمن الرقمي، وتدريبات حول كتابة المحتوى الإبداعي والتسويقي للحملات الاجتماعية، وتخطيط وتنفيذ هذه الحملات.

وأظهر المسح المعد سابقاً أن مجموعة من التحديات والعقبات تقف عائقاً أمام بناء حملاتهم، فقد أشارت ٤٨٪ من المؤسسات إلى أن العائق الأساسي أمامهم هو نقص الحرفيين والمختصين مهنياً بالعمل، فيما أشار ٣٧٪ من المؤسسات إلى صعوبة الوصول لجمهور هدف الحملة ما شجع مركز حملة لتنفيذ سلسلة من التدريبات وبناء قدرات المؤسسات الأهلية الفلسطينية في هذا المجال.

وشارك في الدورة التدريبية ١٦ مشارك/ة من مختصي الإعلام والمناصرة في مؤسسات متعددة من قطاع غزة هذا وقد جاءت هذه الدورة في ٦ لقاءات تدريبية مكثفة استمرت لمدة ٤٢ ساعة تدريبية، لتعلم وتمرّس المشاركين والمشاركات في مواضيع مختلفة في مجال بناء الحملات والتسويق الرقمي مثل: الاستراتيجية التسويقية، الملخص الإبداعي للحملات التسويقية، التسويق من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، صناعة المحتوى التسويقي، التسويق من خلال محركات البحث، وتنفيذ الحملات التسويقية، ودرب في هذه الدورة التدريبية مدربين من خبراء بناء الحملات والتسويق الرقمي في غزة، المدرب علي بخيت، رئيس نادي الإعلام الإجتماعي في فلسطين والمدربة حنان خشان، خريجة كلية تكنولوجيا المعلومات وخبيرة التسويق الرقمي.

يذكر أن دائرة التدريبات في مركز حملة تقوم بسلسلة تدريبات وبناء قدرات لمؤسسات فلسطينية، عبر طرفي الخط الاخضر، في مجال النشاط الرقمي، ومنها تدريبات في مجال الأمان الرقمي، الحملات الإلكترونية، التسويق الرقمي، التمويل الجماعي ومواضيع أخرى.